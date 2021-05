Fisco. Bernini: Improprio paragone con tasse USA

(DIRE) Roma, 28 Mag. – “Per giustificare la proposta della dote ai giovani aumentando l’imposta di successione, Letta ha ricordato che il presidente americano Biden ha appena chiesto all’1% più ricco del suo Paese di aiutare la parte in difficoltà, e che nessuno lì ha gridato allo scandalo. C’è però un particolare che il segretario del Pd scientemente omette: Biden propone di riportare l’aliquota sui redditi più alti dal 37% attuale al 39,6%, che negli Stati Uniti si applica ai redditi annuali sopra i 523 mila dollari, mentre in Italia l’Irpef al 38% si paga dai 28 mila a 55 mila euro. È azzardato, dunque, fare paragoni impropri”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Sor/Dire) 19:35 28-05-21