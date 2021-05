Messina, ricerca andata buon fine di 2 motociclisti dispersi in un bosco nei pressi di Mandanici

Nella serata del 27 Maggio i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso fatta da due motociclisti che non riuscivano a ritrovare la via di ritorno in un bosco nei pressi di Mandanici. La squadra, composta anche da due specialisti Tas (topografia applicata al soccorso)è riuscita a rintracciarli grazie alle coordinate fatte inviare dai giovani alla sala operativa del comando. Gli operatori VVF si sono recati sul posto con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72444