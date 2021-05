Latina, incidente stradale a Formia

Poco prima delle 8.00 del 29 Maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuto nel comune di Formia per un incidente stradale. Sul posto, in località Maranola, la squadra di Gaeta ha constatato la presenza di un piccolo automezzo speciale, adibito alla raccolta di rifiuti, ribaltato su un fianco fuori strada, con un uomo bloccato al suo interno. Le operazioni per estrarre il conducente non si sono rivelate facili e sono state effettuate con l’utilizzo dei cuscini di sollevamento ad aria. Successivamente il ferito è stato estratto e consegnato ai sanitari del 118. Per la rimozione del mezzo si è reso necessario l’intervento dell’ autogru proveniente dal comando di Frosinone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72454