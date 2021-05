I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 17.30 del 29 Maggio in località Sant’Angelo di Recanati, per il recupero di un uomo caduto in un laghetto. La squadra di Macerata giunta sul posto, ha provveduto, con l’ausilio di un gommone, al recupero del malcapitato utilizzando tecniche specifiche per poi consegnarlo al 118. Sul posto anche il personale sanitario ed i Carabinieri del posto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72466