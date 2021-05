Nuove posizioni lavorative a Berlino con TikTok

Opportunità di lavoro con TikTok, il popolare social network diffuso soprattutto tra i giovanissimi. Lanciato in Cina nel settembre 2016, inizialmente col nome musical.ly, l’applicazione ha superato 1 miliardo di utenti in tutto il mondo in meno di quattro anni. Attualmente, il gruppo ricerca diverse risorse per la sede di Berlino. Tra le altre:

– Content Moderator;

– Public Policy Manager;

– Content Strategist;

– Communication Regional Lead;

– Community & Creator Partners Manager;

– Content Strategist In-App Culture;

– Product Marketing Manager;

– Finance Manager;

– Content Live Lead;

– Quality Analyst.

Maggiori dettagli sulle posizioni aperte dal gruppo in Germania, oltre a informazioni sulle numerose offerte di lavoro presenti in tutto il mondo, sono disponibili consultando la pagina Careers di TikTok.

