Pisa. Bloccati in flagranza due pericolosi ladri seriali

Venerdì mattina due pattuglie della Squadra Volanti di questo Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute, a richiesta di un vicino che aveva notato movimenti sospetti, presso una villetta a S. Giuliano dove erano stati segnalati sconosciuti all’interno dell’immobile.

Giunti sul posto gli operatori hanno circondato la villetta e bloccato, dopo un tentativo di fuga attraverso una finestra, i due malviventi. I due, cittadini dell’Est-Europa di 45 e 36 anni, sono stati trovati in possesso di un orologio in acciaio Lorenz, due catenine in oro ed un braccialetto in argento, appena razziati dalla villetta.

L’uomo di 36 anni in particolare vanta pregressi arresti, avvenuti nel centro-nord d’Italia, per reati sia contro la persona che il patrimonio. Quest’ultimo, classificato come pericoloso dall’Interpol per fatti delittuosi commessi anche in patria, ha tentato la fuga, costringendo un Agente Scelto delle volanti ad esplodere un colpo in aria con la pistola a scopo intimidatorio. Il colpo non è stato sufficiente ad arrestarne la fuga, e l’agente si è visto costretto a placcarlo e ad ingaggiare con lui una colluttazione.

I due sono stati tratti in arresto nella flagranza dei reati di furto aggravato in abitazione e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e su disposizione del PM di turno associati al carcere Don Bosco.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Pisa/articolo/251760b36e3fbf1bf972931241