Caserta, autobus in fiamme sulla Nola-Villa Literno

Questa mattina verso le ore 9:30 una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, assistita anche da un’autobotte, è intervenuta al km 11.700 della Nola-Villa Literno, in direzione Nola, per l’incendio di un autobus in servizio extraurbano che stava rientrando al deposito dopo aver finito il turno. All’arrivo dei Vigili del Fuoco l’autobus era completamente avvolto dalle fiamme e una colonna di fumo denso e nero aveva invaso la carreggiata creando non pochi disagi alla circolazione. L’incendio è stato domato prontamente dai Vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

comunicato stampa – https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72531