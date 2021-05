Coronavirus, India: organizzazioni di volontari assistono malati a domicilio

11:39 – L’India continua a lottare con l’emergenza ospedaliera dovuta al Coronavirus, i casi di contagio hanno battuto tutti i record con 28.047.534 casi di contagio dall’inizio della Pandemia e 329.100 decessi. Nonostante aumenti giornalmente il numero di vaccinati, oggi arrivati a 213.154.129, gli ospedali indiani sono ancora al collasso. Le associazioni e i comitati di Nuova Delhi hanno così deciso di aiutare gli ospedali assistendo i malati nelle loro abitazioni, grazie ad una collaborazione attiva tra loro e i parenti. Le associazioni e i comitati consegnano materiali e forniture in prestito dagli ospedali per le abitazioni ove risiedono i malati di Covid-19, i quali vengono monitorati giornalmente. Altri organi hanno deciso di riutilizzare spazi come “palestre o sale comunitarie in isolamento o emergenza camere“, scrive AL-JAZEERA, per accogliere i malati e acquistano ossigeno, organizzano i pasti, i test e le vaccinazioni per i residenti in quarantena. Le organizzazioni hanno notato che nei complessi condomini indiani, la diffusione del virus era più veloce per via del gran numero di residenti, i quali utilizzano quotidianamente gli spazi comuni come ascensori e spazi ricreativi. Alcune società private hanno deciso di finanziare le organizzazioni nell’acquisto di concentratori di ossigeno e di mettere a disposizione, grazie all’aiuto di volontari, “un helpdesk COVID-19 24 ore su 24 per le richieste di ambulanze, medicinali e test e il monitoraggio dei pazienti in quarantena“. In alcune zone anche i medici residenti nei condomini hanno deciso di aiutare le organizzazioni a curare i malati Covid. (cit. AL-JAZEERA)

