Covid. In Sicilia dimezzato numero ricoverati in 20 giorni

Dai 1.092 dell’11 Maggio ai 534 di oggi

(DIRE) Palermo, 31 Mag. – Più che dimezzato in venti giorni il numero dei ricoverati in ospedale a causa del coronavirus in Sicilia. L’11 Maggio, infatti, sull’Isola si contavano complessivamente 1.092 positivi ospedalizzati, di cui 133 nelle terapie intensive e sub-intensive, mentre oggi il dato è di 534, di cui 59 in forma grave. Il report quotidiano del ministero della Salute, redatto in base ai dati forniti dalla Regione, indica per la Sicilia 258 nuovi casi scoperti tra ieri e oggi con 11.218 tamponi antigenici e molecolari. I morti nelle ultime 24 ore sono stati otto, i guariti 201. In lieve aumento il numero complessivo degli attuali positivi: 9.932, 49 in più rispetto a ieri. (Sac/Dire) 18:12 31-05-21