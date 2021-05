(DIRE) Roma, 31 Mag. – Oggi in diverse città d’Italia si riapre tutto, si lavora all’aperto e al chiuso, finalmente non c’è più il coprifuoco. E da settimana prossima in tante altre città ancora. Bene, l’impegno paga. Viva la vita e la libertà”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, leader della Lega. (Vid/ Dire) 09:57 31-05-21