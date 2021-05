Novara, furgone tampona un camion trasporto cavalli sulla A4

Questa mattina poco dopo le 7, una squadra di Vigili del Fuoco del comando è intervenuta sull’autostrada A4 direzione Torino, tra i caselli di Marcallo e Novara Est, per un incidente stradale causato da un furgone che ha tamponato un camion trasporto cavalli. I Vigili del Fuoco, intervenuti anche con l’Autogrù e con la collaborazione dei Volontari di Inveruno, hanno estratto l’autista del furgone dall’abitacolo dov’era rimasto incastrato. L’uomo è stato poi preso in cura dal personale del 118 e issato a bordo dell’elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche la Polizia Autostradale per i rilievi di competenza e il personale di Viabilità Autostrade.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72534