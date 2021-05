PIL. Visco: Ripresa in robusta seconda metà 2021, oltre il 4%

(DIRE) Roma, 31 Mag. – “In Italia, ad attese più prudenti da parte delle famiglie si associano piani di investimento delle imprese in sostanziale recupero. Una ripresa robusta della domanda nella seconda metà di quest’anno è quindi possibile”. Anche oltre il 4%, che è il dato stimato dal governo. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali nel corso della relazione annuale. “Ne sono condizione il proseguimento delle favorevoli prospettive connesse con la campagna vaccinale e il buon avvio del Pnrr”, sottolinea. “L’attività produttiva si sta ora rafforzando. Nel corso dei prossimi mesi- spiega- con il prosieguo della campagna vaccinale, vi potrà essere un’accelerazione della ripresa. Secondo le nostre indagini più recenti le imprese già pianificano un deciso aumento degli investimenti; le famiglie appaiono più caute, ma con la normalizzazione della situazione sanitaria e la riduzione dell’incertezza l’elevato risparmio accumulato potrebbe gradualmente tradursi in maggiori consumi. Nella media dell’anno l’espansione del pil potrebbe superare il 4 per cento”. (Lum/ Dire) 10:35 31-05-21