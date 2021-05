Verbania. Polizia di Stato arresta italiano con due kg di hashish

Passeggiava a Verbania con il cagnolino e la droga

Continuano i servizi antidroga effettuati dalla Questura del Verbano Cusio Ossola, volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in questa provincia. Nel corso della mattinata del 19 Maggio u.s., la Sezione antidroga della Squadra Mobile procedeva al controllo di un autovettura con a bordo una persona la quale dichiarava che si era recato al lago per una passeggiata con il proprio cagnolino.

Nel corso del controllo, però, l’uomo, un italiano classe ’82, appariva palesemente insofferente e i precedenti specifici in materia di stupefacenti di cui quest’ultimo era gravato, facevano sorgere negli agenti il sospetto che lo stesso avesse potuto occultare sostanze stupefacenti.

Il controllo del veicolo permetteva di rinvenire ben 2 kg di hashish, suddiviso in 20 panetti da 100 grammi, e sulla persona 0.5 grammi di cocaina. Per tale motivo l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in provincia di Varese, a disposizione dell’AG. A seguito dell’udienza di convalida, celebrata in data 21 maggio 2021, veniva disposta dal G.I.P. la custodia cautelare degli arresti domiciliari.