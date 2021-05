Reggio Calabria. L’Istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua ricorda la giornata della legalità

Un altro percorso significativo è stato lodevolmente avviato e concluso dall’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua diretto dal Dott. Carlo Milidone: la V C della Scuola Primaria Galluppi seguita in particolare dalla Maestra Caterina Pitasi e da tutto il Consiglio di Classe, ha completato un cammino pluridisciplinare che ha permesso agli allievi di conoscere e celebrare la Giornata della Legalità ed i fatti atroci che l’hanno determinata.

La Giornata nazionale della legalità, è la data simbolo per commemorare le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, ricordando il 23 maggio e il 12 luglio del 1992 in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte, i ragazzi adeguatamente stimolati nel fare ricerche di documenti ed immagini, si sono emozionati nel raccogliere e sviluppare un progetto che partendo proprio dai giovani vuole essere simbolo di grande riflessione ma anche di rifiuto e ribellione a forme di violenza e prevaricazione esaltando viceversa i valori della legalità e della giustizia.