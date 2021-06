Calcio. Prosegue il raduno Azzurro, differenziato per Verratti

Pessina ancora in gruppo, assegnati i numeri di maglia

(DIRE) Roma, 2 Giu. – Secondo giorno di allenamento a Coverciano per la Nazionale guidata dal Ct Roberto Mancini. Dopo l’ufficializzazione – avvenuta ieri in tarda serata – della lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla fase finale di Uefa Euro 2022, oggi pomeriggio gli Azzurri sono tornati a calcare i campi del Centro Tecnico Federale per una nuova seduta di allenamento. Presente anche il centrocampista Matteo Pessina, che è rimasto insieme alla squadra. Tutti i giocatori si sono allenati in gruppo, ad eccezione di Marco Verratti che ha svolto una seduta differenziata in palestra e in piscina. Tra due giorni, venerdì 4 giugno, nuova tappa di avvicinamento all’Europeo: i ragazzi del Ct Roberto Mancini affronteranno in amichevole a Bologna la Repubblica Ceca (calcio d’inizio ore 20.45, diretta tv su Rai1). Un test significativo, contro una Nazionale qualificata anch’essa per la fase finale dell’Europeo e inserita dalle urne Uefa nel gruppo D insieme a Croazia, Inghilterra e Scozia. Domani pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della gara contro i cechi (a partire dalle ore 17.15) si terrà al Media Centre di Coverciano e la rifinitura avverrà a seguire, sempre sui campi del Centro Tecnico Federale.

La mattinata di oggi è stata invece dedicata alle foto ufficiali: il gruppo azzurro è stato ‘immortalato’ sul campo centrale di Coverciano – il ‘Vittorio Pozzo’ – con la tenuta da gioco e in divisa ufficiale Armani. Nella prima parte della giornata le attività erano proseguite al Media Centre con alcuni scatti e video realizzati dalla Uefa. Di seguito, l’elenco ufficiale dei convocati alla fase finale dell’Europeo con i numeri di maglia: Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo). (Gas/ Dire) 20:48 02-06-21