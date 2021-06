Genova. Beccata da una telecamera nascosta in camera da letto. Colf denunciata

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato una giovane donna albanese per furto. Ieri mattina la volante dell’UPGSP è intervenuta in via Paglia perché la proprietaria dell’appartamento, nel visionare la telecamera nascosta nella camera da letto, ha visto la colf prendere una somma di denaro dal comodino. Gli operatori della volante, giunti sul posto, hanno chiesto spiegazioni alla colf e lei, messa alle strette, ha confessato l’addebito. La somma di trenta euro è stata ritrovata nella borsa della donna, all’interno di un calzino. La donna ha, altresì, confessato di aver prelevato dall’appartamento in due distinte occasioni la somma di 1800 euro. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/84460b8f3b3de37c038330772