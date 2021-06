Giappone. Covid: Allarme esperti su possibile risalita contagi

(DIRE) Tokyo, 3 Giu. – “Il tempo a disposizione per intervenire efficacemente è limitato, per questo presenteremo al governo le nostre valutazioni e le proposte entro la prossima settimana”. Lo ha dichiarato Satoshi Kamayachi, consigliere del comitato esecutivo della Japan Medical Association e membro della task force di esperti nominata dal governo per coadiuvare nella lotta al virus, lanciando l’allarme sulla possibilità che il numero dei contagi a breve possa tornare a risalire. Secondo gli esperti, infatti, nonostante il numero dei contagi sia in calo nel Paese, come effetto del vigente stato di emergenza, le prossime riaperture, previste per il 20 del mese e il numero di persone che tornerebbe a spostarsi liberamente tra le regioni, anche in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo, se non contrastati con misure restrittive efficaci metterebbero in serio rischio i risultati ottenuti finora. (Jief/Dire) 08:31 03-06-21