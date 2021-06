Giustizia. Salvini: Da 2/7 firme per referendum un aiuto al governo

(DIRE) Roma, 3 Giu. – “Oggi è una bellissima giornata di democrazia, cambiamento e partecipazione popolare perché c’è un referendum a disposizione di 60 milioni di cittadini per una riforma vera, profonda, sana, veloce, giusta e necessaria della giustizia è attesa da decenni. Sono contento che insieme agli amici del Partito radicale offriremo agli italiani la possibilità di avere processi più veloci, meno correnti e lottizzazione nel Csm, la responsabilità civile di chi sbaglia e paga come tutti gli altri lavoratori, più tutele per sindaci e amministratori locali. Gli italiani potranno accompagnare e stimolare il Parlamento, a partire dal 2 luglio, firmando per il referendum”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, in Cassazione per il deposito dei referendum sulla giustizia. “E’ un aiuto, portiamo una dote al governo Draghi che ha la nostra piena fiducia, e al Paese”, aggiunge. (Anb/ Dire) 10:58 03-06-21