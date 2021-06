Lavoro. Tajani: No a proroga blocco licenziamenti all’infinito

‘Sostenere l’occupazione, abbassando in primis la pressione fiscale’

(DIRE) Ancona, 3 Giu. – “Non possiamo prorogare il blocco dei licenziamenti all’infinito. La nostra proposta va a sostegno dell’occupazione. Come? Abbassando la pressione fiscale in primis”. Lo ha detto il coordinatore unico di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Civitanova Marche per l’inaugurazione della nuova sede regionale del partito.

L’europarlamentare romano, affiancato tra gli altri dal sottosegretario al ministero delle Politiche agricole, Francesco Battistoni, ha parlato di vari temi tra cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Abbiamo una visione della società molto ben definita- dice Tajani-. Il Pnrr non deve servire per tappare le buche ma per creare autostrade. Noi puntiamo sullo sviluppo dell’industria, dell’impresa e dell’agricoltura. Buona fortuna a chi lascia Fi, saranno gli elettori a giudicarli. In passato chi ha abbandonato il progetto e tradito l’elettorato non ha mai fatto una buona carriera anzi la loro è finita in quel momento”.

