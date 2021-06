Piacenza, grave incidente in A21, furgone contro TIR: 5 morti

19.50 – Tragico bilancio di un grave incidente stradale sulla autostrada A21 per l’esattezza all’altezza di Fiorenzuola d’Arda sulla bretella di collegamento con l’autostrada A1. Un furgone con a bordo cinque passeggeri, non ancora identificati dalle Forze dell’Ordine, si è schiantato contro un TIR che lo precedeva. Le cause che hanno generato l’incidente sono ancora da chiarire. Le cinque persone decedute pare siano morte sul colpo al momento dell’impatto. L’autostrada è al momento chiusa al traffico per i rilievi e gli accertamenti di rito, presenti sul luogo dell’incidente posto i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118.

