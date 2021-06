Torino: Sostanza stupefacente e kit per una serra artigianale

Arrestato ventitreenne dagli agenti del commissariato Barriera Nizza

Avendo avuto notizia dell’attività di spaccio di un cittadino italiano di 23 anni, la scorsa settimana gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno controllato il ventitreenne e perquisito la sua abitazione in zona San Salvario. I poliziotti hanno trovato all’ingresso un vaso con residui di una pianta di marijuana ed una serie di buste in cellophane e di barattoli contenenti la stessa sostanza, per circa un etto e mezzo di peso. Inoltre, all’interno dell’appartamento è stata rinvenuta una serra in tela, delle lampade, un termostato, ventole, tubi, fertilizzanti, un bilancino di precisione ed alcune confezioni contenenti semi, fogliame e rami vari. Il giovane, con numerosi precedenti, anche specifici, di Polizia ed un avviso orale del Questore, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.