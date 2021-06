Trieste, incidente stradale in Strada Costiera

Alle 16.30 del 2 Giugno, in Strada Costiera, poco prima della galleria naturale a Trieste un’autovettura è finita contro il guard rail. Il conducente e gli altri due occupanti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 e trasportati all’ospedale di Cattinara. Nessuno di loro ha riportato conseguenze serie. La seconda partenza dei VVF della sede centrale ha messo in sicurezza il veicolo e l’area incidentata. Polizia di Stato sul posto per i rilievi.