Udine, scontro tra auto a Lignano Sabbiadoro

Nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.45 circa, due auto si sono scontrate in Corso dei Continenti a Lignano Sabbiadoro. Nell’incidente, una persona è rimasta ferita e bloccata all’interno del veicolo. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario, l’hanno estratta dall’auto e hanno poi messo in sicurezza mezzi e area dell’incidente. Sul posto anche personale della Polizia Locale per i rilievi di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72567