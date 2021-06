Reggio Calabria, Circolo Velico: al via prima giornata di Italia Cup

19:35 – Oggi, Venerdì 4 Giugno 2021, ha avuto inizio la 4^ regata nazionale classe Laser\ILCA della Italia Cup, manifestazione sportiva di vela organizzata dal Circolo Velico di Reggio Calabria. L’evento ha avuto inizio alle 12:00 presso il Lungomare Viale Italo Falcomatà di Reggio Calabria ed ha visti coinvolti giovani atleti in tre prove per ogni categoria: Classe Laser 4.7\ILCA 4, a cui hanno partecipato 77 ragazzi tra i 12 e i 17 anni, e Radial\ILCA 6 con 55 iscritti di età compresa tra i 15 e i 21 anni. Il Circolo Velico di Reggio Calabria ha ospitato nella città di Reggio Calabria atleti provenienti da tutta Italia, i vincitori passeranno alla selezione per entrare nella squadra italiana di vela giovanile che parteciperà agli Europei e ai Mondiali. L’organizzazione è stata ampiamente assistita da uno staff d’eccezione, infatti l’Istituto “Nostro Repaci” di Villa San Giovani ha organizzato il PON intitolato “A Vela è una bella impresa”, in cui gli entusiasti allievi partecipanti hanno assistito i loro coetanei atleti nella preparazione e nel controllo da terra. La partenza ha avuto luogo con 8 kts provenienti da Nord, ma nel corso della mattinata purtroppo il vento ha cambiato la sua direzione fino a cessare quasi totalmente. Per l’assenza di vento, la categoria Classe Laser 4.7\ILCA 4 non ha potuto svolgere regolarmente la gara, che è stata annullata e verrà recuperata nei giorni avvenire. Con non poche difficoltà, la categoria Radial\ILCA 6 ha avuto luogo, ed il vincitore è Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, davanti a Lorenzo Predari della Fraglia vela Malcesine e Alessandro Maravalle del Circolo Vela Mari. Per la prima femminile Giorgia Deuringer del Circolo Nautico Posillipo. Domani, Sabato 5 Giugno 2021, alle ore 11:00 inizierà la seconda giornata di gare veliche.

