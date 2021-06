Roma. Arrestato cittadino romeno colpito da mandato di arresto europeo

Reati di evasione fiscale e guida senza patente

S. P. M., classe ’72 aveva deciso di farsi una seconda vita nella Capitale – in zona Pantano – dove è stato rintracciato e tratto in arresto, dagli agenti della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Straniera, poiché colpito da un Mandato di Arresto Europeo, emesso dalle Autorità rumene, per i reati di evasione fiscale e guida senza patente.

S., dopo aver girovagato, negli anni ’90, tra l’Europa ed il Messico, ove ha conseguito la patente di guida, aveva fatto ritorno presso il proprio paese, per riunirsi alla propria famiglia e avviare una società dedita alla vendita di veicoli industriali. A seguito di problemi con il fisco e per irregolarità della propria patente di guida è stato condannato alla pena detentiva di anni 3 e mesi 5, motivo per cui aveva deciso di fare ritorno in Italia.

I continui controlli posti in essere dalla Sezione Criminalità Straniera, nell’ambito delle attività info-investigative finalizzate al monitoraggio della criminalità dell’est-europeo, hanno consentito di acquisire notizie in ordine al S. Atteso che lo stesso è risultato destinatario di un M.A.E., nella mattinata odierna, dopo aver individuato il suo domicilio, nella zona periferica del PANTANO, gli operatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto il S., il quale, dopo le incombenze di rito, verrà posto a disposizione delle autorità romene.