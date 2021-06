Reggio Calabria, gli studenti del Corso Moda Panella-Vallauri ispirati dalla Magna Grecia

Nei giorni scorsi presso l’ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Nucera, si è concluso il progetto “Arte e moda sullo Stretto” avviato durante l’attuale anno scolastico in modalità telematica, a causa delle restrizioni imposte dal Covid. L’iniziativa curata dal noto organizzatore di eventi reggino Antonio Sapone, ha coinvolto tutti gli studenti del corso Moda dalla prima alla quinta classe. Finalità del percorso didattico-formativo è stato quello di impartire agli allievi una serie di nozioni storico-culturali sulle usanze e i costumi del mondo greco, ponendo in modo particolare l’attenzione sull’abbigliamento in uso nelle Colonie della Magna Grecia che videro nella città di Reggio la loro massima espressione sia dal punto di vista politico che sociale. Il connubio tra arte e moda non poteva certamente prescindere da quel luogo mitico e reale che è lo Stretto di Messina, dal quale, nell’VIII secolo a.C. approdarono sulla terraferma i Calcidesi d’Eubea, cui è attribuita la fondazione di Reggio.

Il progetto ha appassionato fortemente gli studenti che dopo aver analizzato i significativi aspetti della cultura Magno-Greca, si sono cimentati nella progettazione e realizzazione di abiti ispirati a quel periodo storico. Le fasi progettuali sono state guidate dalle professoresse di indirizzo del corso moda dell’istituto industriale reggino, sotto la supervisione attenta di Antonio Sapone che ha svolto la funzione di esperto. Ma se da un lato nella produzione artigianale dei loro capi i giovani hanno rivolto uno sguardo al passato, sono riusciti nel contempo con creatività e tanta fantasia a riproporre alcune rivisitazioni dei modelli classici in chiave moderna. Inoltre, fortemente consapevoli del rischio ambientale che purtroppo vede l’industria della moda come uno dei settori maggiormente responsabile dell’ inquinamento globale, gli studenti hanno operato una scelta ecologica nella fase tecnico-pratica, utilizzando per la produzione degli abiti stessi, tessuti di riciclo e materiali di origine vegetale.

Il programma, al quale hanno partecipato anche gli alunni del corso di Grafica e comunicazione dell’istituto, si è concluso con uno shooting fotografico realizzato in uno dei luoghi più incantevoli della città. Il lungomare Falcomatà e le aree della Via Marina bassa, hanno fatto da meraviglioso sfondo alla collezione ispirata alla Magna Grecia che tra i suoi obiettivi ha anche quello di far comprendere ai giovani l’importanza che la storia assume nel percorso di acquisizione di una identità sociale e culturale.

Una breve sfilata realizzata in tempi di Covid con il dovuto distanziamento, svoltasi nei pressi del suggestivo colonnato realizzato dall’artista Edoardo Tresoldi, è stato il momento conclusivo del lavoro che per i partecipanti ha avuto risvolti positivi anche in termini di socializzazione e di parziale recupero della normalità dopo tanto tempo di didattica inDad. I ragazzi con gioia ed emozione hanno portato a termine l’interessante progetto, che ancora una volta qualifica l’ITT Panella-Vallauri come una scuola moderna e al passo con i tempi ma che nello stesso tempo mantiene saldo il legame con la storia e con le proprie radici culturali.