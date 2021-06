Reggio Calabria, il 6 Giugno presentazione ufficiale della 42° Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie

Si rende noto che in data 6 giugno 2021 a Reggio Calabria, presso Piazza Italia – Via Cattolica dei Greci (area antistante l’ingresso principale di Palazzo San Giorgio) alle ore 17.30 avrà luogo la presentazione ufficiale della 42° Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, competizione automobilistica inserita quest’anno nel calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna, in programma nelle date del 18-20 giugno prossimi. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club di Reggio Calabria e dalla Scuderia Aspromonte, che curerà la parte tecnica e sportiva dell’evento, è ormai in dirittura d’arrivo. Gli organizzatori, infatti, in questi giorni stanno definendo tutti i dettagli per garantire il massimo afflusso di partecipanti, prevedendo una serie di convenzioni con le strutture alberghiere del territorio e con la società “Caronte & Tourist” al fine di agevolare quanto più possibile la presenza dei piloti siciliani.

Il 6 giugno, oltre alla presentazione ufficiale della cronoscalata, nella medesima location sarà effettuata la Premiazione dei Campioni 2020 della nostra Provincia che si sono distinti a livello nazionale nel settore Automobilismo-Karting. Aci Sport, infatti, per ovviare alla mancata effettuazione a causa dell’emergenza Covid-19 della premiazione nazionale, quest’anno ha incaricato le delegazioni provinciali Aci Sport di effettuare le premiazioni sul proprio territorio. Per il settore Automobilismo sarà premiato Agostino Fallara, vincitore del Trofeo Nazionale Slalom gruppo SS, mentre per il settore karting saranno premiati Domenico Albanese (vincitore del campionato regionale Aci Karting 8° zona – Entry Level), Antonio Errigo (vincitore del campionato regionale Aci Karting 8° zona – Mini gr.3) e Pasquale Pugliese (vincitore del campionato regionale Aci Karting 8° zona – KZN Junior). Nel corso della manifestazione saranno esposte le autovetture da competizione vincitrici e una rappresentanza di vetture e prototipi che parteciperanno alla 42° Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie delle Scuderie reggine.

Alla manifestazione presenzieranno le istituzioni che hanno garantito il proprio patrocinio per la Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie: la Regione Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, Il Coni, Sara Assicurazioni – compagnia assicuratrice ACI.

Saranno presenti inoltre, l’onorevole Francesco Cannizzaro, deputato della Repubblica Italiana e l’assessore regionale Domenica Catalfamo, nonchè componente del Consiglio Generale di Aci.

La manifestazione sarà officiata dal presentatore radiofonico Benvenuto Marra e vedrà la partecipazione del comico Pasquale Caprì, della giovanissima cantante Martina Franco e del rapper reggino Cresh. L’Automobile Club Reggio Calabria realizzerà l’evento nel totale rispetto delle normative Covid-19 vigenti.