Autonomia. Gelmini a Lombardia: Spero legge quadro da questo governo

Ministro in commissione Pirellone: Anticipare 2026, risorse ci sono

(DIRE) Milano, 7 Giu. – “Mi piacerebbe che questo governo consegnasse sul fronte della autonomia un passo in avanti rispetto ai referendum e che trovasse l’intesa politica per arrivare almeno alla approvazione di questa legge quadro”. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini torna a parlare di federalismo fiscale e autonomie regionali, e lo fa in sede di commissione consiliare della Lombardia a Palazzo Pirelli. A quasi quattro anni dai referendum consultivi che si sono tenuti in Lombardia e Veneto (e dalla pronuncia del consiglio regionale in Emilia-Romagna), che ribadirono la volontà popolare di ottenere maggiore margine di manovra per le regioni, manca ancora una legge che a livello nazionale permetta alle Regioni di godere di diversi gradi di autonomia. Non sono mancati i tentativi di portare a termine questa legge quadro, anche da parte del predecessore di Gelmini nel governo Conte bis, Francesco Boccia.