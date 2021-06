Covid. In Sicilia 156 nuovi casi e tre decessi nelle ultime 24 ore

Gli attuali positivi nell’isola scendono a 7.883

(DIRE) Palermo, 7 Giu. – Sono 156 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 9.759 tamponi antigenici e molecolari. nello stesso arco temporale si sono registrati anche tre morti e 241 guarigioni. In Sicilia, al momento, i positivi al coronavirus sono 7.883, 88 in meno rispetto a ieri. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e realizzato dal dipartimento di Protezione civile. I ricoverati in regime ordinario sono 392, quelli in terapia intensiva e sub-intensiva 43. (Sac/Dire) 17:27 07-06-21