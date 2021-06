Milano. Tram 1 per Carla Fracci pronto a circolare

Sala: Scampanellerà davanti a La Scala

(DIRE), Milano, 7 Giu. – Dopo solo una settimana dai funerali, arriva l’ultimo omaggio di Milano a Carla Fracci. Da oggi il tram dedicato alla memoria della celebre ballerina circolerà per le strade del capoluogo lombardo. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Sala con un post su Instagram dove appare il nuovo tram 1, tutto bianco e con la scritta ‘Milano per Carla Fracci’. L’idea era stata avanzata da ATM per rendere omaggio oltre alla Fracci anche a suo padre, a lungo tranviere proprio sulla linea 1. “Il tram 1 è pronto a scampanellare davanti alla Scala” scrive sui social Sala. (Coz/ Dire) 11:15 07-06-21