Sostegni bis. Bankitalia: Intervento pubblico dovrà essere selettivo

(DIRE) Roma, 7 Giu. – “Le misure che sono state necessarie per contrastare le conseguenze economiche della pandemia hanno avuto dimensioni eccezionali. Con l’attenuarsi dell’incertezza l’intervento pubblico avrà 4 il compito non semplice di farsi più selettivo, concentrandosi nei settori che più a lungo sconteranno difficoltà legate alla crisi sanitaria, sostenendo e accompagnando verso una nuova occupazione chi ancora sarà senza lavoro”. Così Fabrizio Balassone, Capo Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia, nel corso di una audizione in commissione Bilancio alla Camera sul decreto Sostegni bis. (Lum/ Dire) 11:59 07-06-21