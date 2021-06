Trieste, camion perde il suo rimorchio

Questa mattina verso le 6.40, in via Brigata Casale incrocio via Flavia a Trieste, un camion, che trasportava materiali ferrosi ha perso il proprio rimorchio e questo è andato ad invadere la carreggiata, paralizzando il traffico. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando con la seconda partenza, l’autogrù, il capoturno provinciale ed il funzionario di guardia. I VV.F. hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo e l’area.