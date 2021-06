Covid. 1.896 nuovi casi su 220.917 test, positività dello 0,8%, 102 decessi e -71 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 8 Giu. – Sono 1.896 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 220.917 tamponi per un tasso di positività dello 0,8%, il più basso del 2021. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. Sono 102 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Prosegue il calo delle terapie intensive occupate causa covid in Italia, rispetto a ieri sono 71 in meno, 688 in tutto. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 18:21 08-06-21