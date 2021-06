Covid. Mattarella: Sorreggere e incentivare trasporti e turismo

(DIRE) Roma, 8 Giu. – “Il traffico aereo è stato nell’ultimo anno talmente compresso da giungere quasi all’azzeramento, al 25 per cento del livello precedente. Questo pone per le istituzioni, come sta avvenendo, una esigenza e un obbligo di attenzione per l’importanza che il trasporto aereo riveste sotto diversi profili e su diversi versanti: dalla circolazione e comunicazione con altri Paesi e all’interno del nostro Paese, al turismo. Si richiede quindi una particolare attenzione per sorreggere e incentivare la ripresa del trasporto aereo, del trasporto in generale e del turismo nel nostro Paese”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto all’inaugurazione della nuova area imbarchi all’aeroporto di Linate. (Mar/ Dire) 13:20 08-06-21