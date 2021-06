L’8 Giugno la squadra della sede centrale è intervenuta per soccorso animale a Galliate, strada Vicinale del Piaggio. Un cane era rimasto incastrato in un canale d’irrigazione sotterraneo, con l’acqua in continuo aumento. Gli operatori VVF con non poca difficoltà sono entrati all’interno del canale e dopo diversi tentativi sono riusciti a trarre in salvo l’animale rimasto bloccato dall’acqua.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72700