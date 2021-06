Reggio Calabria. Trovato cadavere in stabile comunale in disuso

Uomo di circa 40 anni, sarebbe morto per cause naturali

(DIRE) Reggio Calabria, 8 Giu. – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria, in uno stabile in disuso di proprietà del Comune in via Sbarre. La scoperta è stata fatta dagli agenti della polizia locale, allertati da una segnalazione giunta alla sala operativa. L’uomo, dell’età apparente di circa 40 anni, potrebbe essere di nazionalità mediorientale. Secondo le prime indagini aveva trovato temporaneo alloggio nell’immobile dismesso. Dai primi accertamenti svolti anche dal medico legale intervenuto, sembra che la morte sia sopravvenuta per cause naturali. Sono in corso le attività finalizzate all’identificazione, coordinate dal sostituto procuratore in turno informato dell’accaduto. (Mav/Dire) 10:42 08-06-21