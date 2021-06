Animali e ambiente in Costituzione. Ok del Senato

Oipa: «Riforma in linea con il Trattato di Lisbona, che riconosce gli animali come “esseri senzienti”»

Avanti tutta verso l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione: il ddl è stato approvato oggi dal Senato.

«Auspichiamo che la riforma, sollecitata da tempo da noi e dalle altre associazioni animaliste, sia approvata presto dalla Camera dei deputati. Sancire in Costituzione che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” è un segno di maturità e di coscienza giuridica», commenta il presidente dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), Massimo Comparotto. «Ringraziamo i senatori per la sensibilità e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che nelle sue dichiarazioni programmatiche si era impegnato a favorire questa decisiva riforma per l’inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente, oltre che del concetto di sviluppo sostenibile. Nella parte riguardante gli animali è una riforma in linea con il Trattato di Lisbona del 2007, che li riconosce come “esseri senzienti”».