(DIRE) Roma, 9 Giu. – Sono 2.199 i nuovi casi di Covid in Italia per 218.738 test tra molecolari e antigenici e 77 decessi. Il tasso di positività sale all’1% dallo 0,8% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 1.896 per 220.917 tamponi e 102 morti. Sono 661 le terapie intensive per Covid in Italia, 27 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 4.382 i ricoveri ordinari, 303 in meno nelle ultime 24 ore. (Uct/ Dire) 18:05 09-06-21