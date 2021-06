Covid. Toti: Anche discoteche devono ripartire col green pass

“Modalità ristorante non basta, CTS dia via libera”

(DIRE) Genova, 9 Giu. – “Anche le discoteche devono ripartire. L’apertura in ‘modalità ristorante’ non basta per dare una boccata d’ossigeno ai 3.000 locali in Italia che sono chiusi da mesi e danno lavoro a 100.000 persone”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Speriamo che il comitato tecnico scientifico, in poche ore, dia il via libera al protocollo che permetterebbe ai giovani di tornare a ballare in sicurezza con il green pass dal primo luglio- prosegue il governatore- i dati dell’epidemia lo consentono: con regole precise, anche questo settore deve poter tornare a vivere”. (Sid/ Dire) 10:19 09-06-21