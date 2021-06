El Salvador: sì Bitcoin come moneta ufficiale del Paese per rilanciare economia

10:26 – Il Congresso di El Salvador ha deciso di approvare il Bitcoin come valuta legale nel Paese, seguendo il disegno legge del Presidente Nyib Bukele per rilanciare l’economia. El Salvador è divenuta così la prima Nazione del Mondo ad aver acquisito una criptovaluta come moneta ufficiale. Il Presidente Bukele scrive sulla sua pagina Twitter: “Congratulazioni, Nayib Bukele. Congratulazioni, El Salvador . Congratulazioni, Bitcoin . Un piccolo passo per Bitcoin , un grande passo per l’umanità“. La legge è stata approvata con una maggioranza di 64 voti a favore su 84. Il Bitcoin vuole essere, secondo il Presidente Bukele, un modo per costruire nuove posti di lavoro, “in Paese in cui il 70% della popolazione non ha un conto in banca e lavora nell’economia sommersa“, scrive AGI. “Le rimesse dei salvadoregni che lavorano all’estero rappresentano una fetta importante dell’economia, equivalente a circa il 22% del Pil“. Dunque i Bitcoin potrebbero aiutare a trasferire miliardi di dollari in rimesse evitando gli intermediari. Le famiglie più povere potranno così ricevere importi più elevati. (cit. AGI)

