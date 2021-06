Fisco, Potenti (Lega): Rinvio scadenze dei titoli di pagamento da ossigeno ai commercianti in difficoltà

“Il Governo in data odierna ha espresso parere favorevole all’odg della Lega – di cui sono primo firmatario – con cui si chiede di valutare l’opportunità di differire i possibili effetti della scadenza dei titoli di pagamento come vaglia, assegni e cambiali. Un segnale di buon senso per evitare i protesti ed annullare quelli già elevati ai danni dei commercianti che a causa del lockdown hanno avuto forti difficoltà a pagare i propri fornitori. L’ok del Governo promette di dare, quindi, una boccata di ossigeno per migliaia di persone e per le loro famiglie in un momento in cui, con le riaperture ottenute grazie all’apporto della Lega all’esecutivo, gli operatori di attività come palestre, piscine, catering e cinema possono tornare finalmente a lavoro. Ma devono farlo senza la spada di Damocle dei protesti”. Lo dichiara in una nota l’On. Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.