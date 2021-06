Incendio di una vecchia abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

Nel pomeriggio dell’8 Giungo i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono entrati in azione per l’incendio di una vecchia abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto. L’immobile era disabitato e in condizioni pessime. Le fiamme hanno coinvolto il piano terra, la scala che porta al primo piano e una porzione del tetto provocandone il crollo. La squadra VVF proveniente dal vicino distaccamento di Milazzo è intervenuta con una autopompa serbatoio e un pick-up con modulo attrezzato, mentre dalla sede centrale sono state inviate autobotte e autoscala a supporto. Terminate le operazioni di spegnimento e le bonifiche necessarie lo stabile è stato dichiarato inagibile.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72712