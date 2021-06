Maltempo. Roma, auto bloccata in sottopasso allagato: salvato un uomo

Diversi interventi Polizia Locale in quadrante est

(DIRE) Roma, 9 Giu. – Un uomo è rimasto bloccato con la sua auto a causa di un allagamento nel sottopasso di via Guglielmo Sansoni in zona Tor Sapienza a Roma. E’ successo alle 17 circa. Ad accorgersi di lui, la Polizia di Roma Capitale. Gli uomini del IV Gruppo Tiburtino intervenuti nel sottopasso per gestire la viabilità, hanno notato un’auto ferma con il conducente bloccato all’interno del veicolo in panne. Allertati subito i Vigili del fuoco che arrivati sul posto hanno liberato la persona che non riportato ferite. Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza della strada e degli utenti in transito con l’ausilio di ulteriori pattuglie dei del Gruppo V Casilino, impegnate nella chiusura del tratto interessato di strada e nei servizi di viabilità. Ulteriori interventi dei caschi bianchi legati al maltempo si registrano in alcune zone della Tiburtina, Marco Simone, Prenestina, Appio, Tiberina. (Ago/ Dire) 18:57 09-06-21