Progetto Job Digital Lab: Comunicazione Digitale & Growth Hacking Venti organizza un corso gratuito

Vuoi imparare qualcosa in più sulla scrittura digitale e sui social media? Ci pensano Venti e i professionisti di Job Digital Lab! L’associazione Venti organizza 2 date dei corsi del programma Job Digital Lab dedicati all’approfondimento delle tecniche di comunicazione digitale e growth hacking. Job Digital Lab è il programma formativo gratuito nato dalla collaborazione tra ING Italia e Fondazione Mondo Digitale.

Per il 21 e il 25 Giugno, Venti organizza per i suoi associati e il pubblico un corso sulla comunicazione e i social media composto da 2 moduli, di un’ora e mezza ciascuno e gestiti dai professionisti di Fondazione Mondo Digitale, al termine dei quali saranno rilasciati attestati di partecipazione.

La partecipazione al corso è gratuita ma per partecipare è necessario iscriversi tramite Eventbrite, (a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-comunicazione-digitale-growth-hacking-corso-gratuito-di-job-digital-lab-156910442357?keep_tld=1)

Dettaglio del corso:

21 Giugno 13.30 – 15.00

“Come far crescere i propri follower (tecniche di Growth Hacking)”

Approfondimento sugli strumenti a disposizione per promuovere la crescita degli account, organica o supportata da sponsorizzazioni. La relazione follower/engagement: perché i follower falsi accrescono le vanity metrics ma alla lunga danneggiano.

25 Giugno 13.30 -15

“Comunicazione digitale”

Comunico ergo sum: un viaggio nella comunicazione digitale per comprendere l’importanza di raccontare la propria professionalità, impresa o prodotto/servizio. Perché una storia che non si racconta, non esiste.

Per qualsiasi domanda è possibile scrivere a venti@ventiblog.com.

CHI SIAMO

Venti è un progetto nato nel 2014 che oggi ha una “doppia anima”: un blog e un’associazione, entrambi rivolti ai giovani tra i venti e i trent’anni. Il nostro obiettivo è infatti raccontare le storie e i pensieri dei giovani di oggi e supportare la nostra generazione con attività concrete.

