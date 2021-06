Reggio Calabria, 2° passaggio del Servizio di disinfestazione. Calendario e zone di intervento in città

Si avvisa la cittadinanza che, a partire da DOMENICA 13 GIUGNO 2021, AVR spa, in accordo con l’Amministrazione, eseguirà, a rotazione per ciascuna zona del territorio comunale, il previsto secondo passaggio di DISINFESTAZIONE, attraverso interventi di tipo radicale adulticida, secondo misure di profilassi dell’ASP.

Si fa presente che TUTTI I PRODOTTI, NATURALI O DI SINTESI, IMPIEGATI SONO RIGOROSAMENTE CONTROLLATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE, e che, nella percentuale di utilizzo, hanno una bassa tossicità, tale da NON PROVOCARE DANNI ALL’AMBIENTE O AD ALTRI ORGANISMI VIVENTI.

Gli interventi adulticidi saranno svolti in orario notturno per minimizzare i possibili disagi all’utenza, E SARANNO SEMPRE PRECEDUTI DA OPPORTUNA INFORMAZIONE A MEZZO DI CARTELLI INFORMATIVI LUNGO LE STRADE INTERESSATE.

Si riporta in allegato il calendario della campagna di disinfestazione che si effettuerà in tutte le ex circoscrizioni cittadine. Lo stesso potrà subire variazioni in presenza di condizioni atmosferiche avverse. Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’Applicazione mobile “DifferenziApp”.