Sostenibilità, Regno Unito: vietata vendita lampadine alogene, sì LED

11:22 – Il Regno unito ha deciso di vietare la vendita delle lampadine alogene a partire dal mese di Settembre, in seguito verrà vietata anche la vendita di luci fluorescenti. Le nuove norme rientrano nel Piano del Regno Unito di combattere il cambiamento climatico, al fine di ridurre 1,26 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio all’anno nel Paese. Le lampadine LED a basso consumo energetico rappresentano già “circa i due terzi delle luci attualmente vendute in Gran Bretagna“, scrive BBC, e il passaggio continuerà fino alla totale esclusione dal mercato delle lampadine inquinanti. Le lampadine LED, formate da diodi ad emissione luminosa, sono più luminose e durature delle lampadine alogene, inoltre consumano fino all’80% in meno. Le autorità locali hanno deciso di modificare le diciture in etichetta, per semplificare la scelta del consumatore, infatti sono stati esclusi gli usi di A+, A++ e A+++, al fine di utilizzare una semplice “A” relativa alle lampadine più efficienti. Entro Settembre 2023, il Governo locale intende vietare anche l’uso delle lampade a fluorescenza, usate solitamente negli uffici. “Fa parte di un pacchetto di misure che farà risparmiare denaro ai consumatori e include il diritto alla riparazione dei beni, nuove etichette energetiche e standard di efficienza più elevati per elettrodomestici, TV e altri elettrodomestici“. (cit. BBC)

SM