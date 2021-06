Vaccino. Figliuolo: La sfida si vince tra Giugno e Luglio

(DIRE) Roma, 9 Giu. – “La sfida si vince tra giugno e luglio. Sicuramente ad agosto ci potrebbe essere una piccola flessione ma invito gli italiani a continuare ad aderire in massa a questa campagna vaccinale che sta dando ottimi frutti”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a ’24 Mattino’, contenitore di Radio24. Figliuolo ha poi aggiunto che “è parere comune di tutti gli scienziati che l’abbassamento dell’ospedalizzazione, soprattutto delle terapie intensive e dei decessi, sia gran parte frutto dell’adesione dei nostri concittadini che si stanno comportando in maniera esemplare alla campagna vaccinale”. Il commissario straordinario all’emergenza Covid ha poi spiegato che “siamo in grado di salire con il numero delle vaccinazioni perchè abbiamo fatto un grande lavoro con i punti vaccinali, che sono 2.661, a cui, come ho già detto, se ne aggiungono oltre 800 aziendali. Abbiamo allargato enormemente la platea dei vaccinatori, con i medici di medicina generale, i farmacisti, i pediatri di libera scelta, gli infermieri, la Croce Rossa e le ostetriche: insomma, la macchina è pronta e, a mio avviso, siamo su una traiettoria più che positiva” ha concluso. (Fde/ Dire) 10:41 09-06-21