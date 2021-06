Calabria. Tansi ci ripensa: Pronto a passo indietro per Presidente

Leader Tesoro Calabria: “Ma solo con candidati credibili”

(DIRE) Reggio Calabria, 10 Giu. – “Sono pronto a fare un passo indietro, ma solo con candidati presidente e consiglieri credibili”. E’ quanto afferma il leader di Tesoro Calabria Carlo Tansi, impegnato da mesi nella campagna elettorale per le regionali, e recentemente uscito dalla coalizione civica che sosteneva la candidatura a governatore di Luigi de Magistris. “In questa fase di grande fermento politico, caratterizzato da alcuni organi di informazione e da fazioni politiche che creano confusione per creare disinformazione – argomenta Tansi – voglio smentire quanti strumentalmente mi danno dell’egocentrico, ricordando loro che per amore della mia Terra ho fatto un passo indietro per dare spazio a de Magistris, nel quale mi ero illuso di credere offrendogli il frutto di due anni di intenso lavoro che hanno portato alla nascita e alla crescita del movimento civico Tesoro Calabria”. “Ai candidati delle liste di Tesoro Calabria che, dopo l’addio definitivo a de Magistris, mi chiedono di fare un passo indietro per assecondare un’ampia costruenda coalizione con lo scopo di vincere le prossime elezioni regionali – precisa Tansi – io rispondo di sì, ma a due condizioni fondamentali e improcrastinabili: il candidato a presidente della regione dovrà essere una figura credibile che rappresenti il reale cambiamento; il candidato a presidente non dovrà essere soltanto una bella copertina utilizzata per coprire candidati – di qualsiasi lista in appoggio al presidente – che rappresentano il vecchio sistema responsabile del fallimento della Calabria e che cercano, direttamente o indirettamente, tramite loro portaborse o prestanomi, una candidatura in vista delle prossime elezioni regionali”. (Com/Mav/Dire) 18:29 10-06-21