Centrodestra. Salvini: Federazione è proposta, non un’imposizione

(DIRE) Roma, 10 Giu. – “La federazione del centrodestra di governo è una proposta, non un’imposizione. Se ha senso per tutti prima si fa e meglio è. E’ una proposta di miglioramento del lavoro, comincia il semestre bianco dall’estate. C’è la riforma del fisco, della giustizia, della PA”. Così Matteo Salvini entrando in Senato. “A casa del Pd e dei M5s non è difficile immaginare un po’ di confusione- aggiunge- se il centrodestra porta in dote a Draghi e alle riforme compattezza è un valore aggiunto”. (Sor/ Dire) 18:00 10-06-21