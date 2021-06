Fisco. Carfagna: Agevolazioni “Resto al Sud” anche a isole minori

(DIRE) Roma, 10 Giu. – Le agevolazioni fiscali e creditizie del programma ‘Resto al Sud’ saranno estese a tutte le isole minori italiane, anche a quelle del Centro Nord attualmente escluse: lo ha annunciato il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna nel suo intervento al tavolo permanente del Cis Ventotene. “L’estensione dei benefici di Resto Al Sud a tutte le isole minori- ha detto il ministro Carfagna- è coerente con l’impegno per cui mi sto battendo in ogni ambito del mio operato: realizzare in concreto il principio costituzionale della piena eguaglianza, consentendo a tutti i cittadini italiani di disporre di pari opportunità a prescindere dalla zona geografica di provenienza”. (Uct/ Dire) 11:25 10-06-21